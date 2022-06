Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar, Cristiano Ronaldo... Vers un mercato totalement fou ?

Publié le 26 juin 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Devenu indésirable du côté du PSG, Neymar pourrait être invité à quitter le club de la capitale cet été. Mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie, ce qui semble très délicat à l'heure actuelle. Mais Cristiano Ronaldo pourrait bien entrer en scène et lancer un mercato assez fou.

Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar semble de moins en moins faire l'unanimité au PSG. Et pour cause, dans plusieurs interview accordées ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi a clairement laissé entendre qu'il ne s'opposerait pas à un départ de son numéro 10. « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », confiait le président du PSG dans les colonnes du Parisien . Message reçu par Neymar, qui n'écarterait plus l'hypothèse d'un départ.

Transferts - PSG : À Paris, on s’active pour boucler le départ de Neymar https://t.co/Vyp6l2v7k4 pic.twitter.com/9E7xAZWR6F — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 26, 2022

Neymar vers MU si Ronaldo part ?