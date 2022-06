Foot - Mercato - PSG

Mercato : La révolution au PSG bloquée par... Pochettino ?

Publié le 26 juin 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino ne sera toutefois plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Néanmoins, aucun accord n'a été trouvée entre les deux parties pour une résiliation de contrat. Par conséquent, l'arrivée de Christophe Galtier à Paris est bloquée... comme celle de Lucien Favre à l'OGC Nice.

Cet été, le PSG a prévu des changements importants au sein de son effectif, mais également de son organigramme. C'est ainsi que Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif, remplacé par Luis Campos intronisé au poste de conseiller football du club de la capitale. Le dirigeant portugais sera épaulé dans sa tache par Antero Henrique. Un nouvel entraîneur devrait également être nommé. Sans surprise il s'agira de Christophe Galtier. Cependant, tout est bloqué pour le moment à cause de Mauricio Pochettino.

En attente d'un accord avec Pochettino, le PSG est bloqué