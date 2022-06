Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour l’arrivée de Christophe Galtier

Publié le 25 juin 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

N’ayant pas la cote au PSG après sa première saison complète, Mauricio Pochettino pourrait bien laisser sa place cet été. Son successeur ne sera pas Zinédine Zidane mais bien Christophe Galtier comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. L’arrivée de l’actuel entraîneur de l’OGC Nice ne devrait d’ailleurs plus tarder désormais, et il ne devrait pas venir seul.

Plus le temps passe, plus Mauricio Pochettino se rapproche d’un départ du PSG. Ne faisant pas l’unanimité, l’Argentin devrait plier bagage cet été pour laisser sa place à quelqu’un d’autre. Et comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, son successeur ne sera pas Zinédine Zidane mais bien Christophe Galtier. Ne s’entendant plus vraiment avec la direction de l’OGC Nice, l’entraîneur français va quitter la Côte d’Azur - où il sera logiquement remplacé par Lucien Favre - pour rejoindre le champion de France. Et son transfert ne devrait plus tarder maintenant.

Mercato - PSG : Ancelotti, tactique… Le vestiaire est prévenu pour Galtier https://t.co/nKv54HQ40e pic.twitter.com/vrGRUbbzpp — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

Galtier et Sacramento officialisés très prochainement