Mercato - PSG : Blanc, Tuchel… Le Qatar a déjà payé le prix fort pour virer ses entraîneurs

Publié le 26 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Pour le moment, rien n’est encore officiel pour le départ de Mauricio Pochettino. Et pour cause. Alors que l’Argentin a encore un an de contrat, le PSG doit donc l’indemniser. Ainsi, les champions de France tenterait actuellement de faire baisser l’addition. Il va tout de même falloir sortir le chéquier pour virer Pochettino comme le PSG a déjà pu le faire par le passé.

Entre Mauricio Pochettino et le PSG, c’est donc terminé. Ne reste maintenant plus qu’à se mettre d’accord sur les modalités de cette séparation. Et bien évidemment, l’aspect financier est au coeur des discussions actuellement. Lié jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, Pochettino n’entend pas faire de cadeau à son futur ex-club. Ainsi, le départ du natif de Murphy et de ses adjoints est notamment annoncé à 15M€. Une somme énorme que le PSG aimerait faire baisser. Y arrivera-t-il ? La dépense restera tout de même immense et ce n’est clairement pas la première fois que le chéquier est sorti pour virer un technicien.

Mercato - PSG : Pochettino au bras de fer avec Al-Khelaïfi pour son départ ? https://t.co/upKbKTHd4Y pic.twitter.com/wjrcHwS071 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 24, 2022

Laurent Blanc

Bien évidemment, quand on pense aux chèques signés par le PSG pour remercier un entraîneur, on fait immédiatement le lien avec Laurent Blanc. Ainsi, quelques mois après avoir prolongé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, le PSG avait fait le choix de s’en séparer à l’été 2016. Laurent Blanc avait alors encore deux ans de contrat et le club de la capitale avait dû payer un prix record. Au total, les indemnités s’élevaient à 22M€.

Thomas Tuchel

Prédécesseur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Thomas Tuchel a lui aussi coûté une petite fortune au club de la capitale. En décembre 2020, le jour de Noël, la décision tombe : le PSG décide de se séparer de l’Allemand. Leonardo fait en effet ce choix bien que Tuchel n’avait plus que 6 mois de contrat. N’ayant pas le temps d’attendre, le PSG a alors sorti le chéquier et ce départ du désormais entraîneur de Chelsea aura alors coûté 8M€.

Antoine Kombouaré

Nommé entraîneur du PSG avant le rachat par QSI, Antoine Kombouaré avait lui été rapidement remercié par les Qataris afin de laisser la place à Carlo Ancelotti. Et là encore, le club de la capitale n’a pas hésité à mettre la main à la poche même si cela a coûté bien moins cher que pour Tuchel et Blanc. Malgré tout, pour virer Kombouaré, c’est un chèque de 4M€ qui aurait été signé.

L’exception Carlo Ancelotti