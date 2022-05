Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laurent Blanc prêt à remplacer Sampaoli ? Son agent répond !

Publié le 16 mai 2022 à 16h45 par Dan Marciano

Agent historique de Laurent Blanc, Jean-Pierre Bernès a été interrogé sur un possible retour du technicien à l'OM. Mais une arrivée à Marseille ne semble pas être d'actualité pour l'ancien défenseur, libre depuis son départ d'Al-Rayyan.

Limogé par Al-Rayyan le 13 février dernier, Laurent Blanc est libre de rejoindre l'équipe de son choix. A la tête du PSG ou de l'équipe de France ces dernières années, le technicien reste désiré sur le marché, mais encore faut-il le convaincre en présentant un projet solide... Agent historique du champion du monde 1998, Jean-Pierre Bernès a été questionné sur son avenir, et notamment sur une possible arrivée à l'OM. Pour rappel, Laurent Blanc avait porté le maillot phocéen entre 1997 et 1999.

« Il faut garder du sérieux »