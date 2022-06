Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s'active pour régler un vieux problème de l'ère QSI

Publié le 26 juin 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Lors de son entretien accordé au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi veut mettre fin à l'émigration des jeunes joueurs, issus du centre de formation. Désormais, le président du PSG, mais aussi Antero Henrique n'hésitent pas à prendre en main certains dossiers à l'instar de Xavi Simons. Après avoir prolongé le joueur néerlandais, le club devrait se concentrer sur l'avenir de deux autres pépites.

Nasser Al-Khelaïfi est de retour à Paris. Le président du PSG l'a fait savoir en accordant plusieurs entretiens à la presse européenne. Le responsable en a profité pour mettre fin au feuilleton Zinédine Zidane, mais aussi pour évoquer des discussions avec Christophe Galtier. De manière globale, Al-Khelaïfi s'est exprimé sur les changements à venir au sein du club parisien, notamment en ce qui concerne le centre de formation. Car à chaque mercato, le même problème se présente. En manque de temps de jeu, plusieurs espoirs refusent de prolonger leur aventure au PSG. Cette année encore, certains jeunes à l'instar d'Edouard Michut ne cachent pas leur agacement et envisagent de claquer la porte. Après avoir privilégié les stars aux dépens des jeunes, l'équipe de la capitale a l'ambition de faire la place à des Français, si possible formés à Paris.





Mercato - PSG : Un contrat bientôt signé par Xavi Simons... avant un départ ? https://t.co/KqrtEs9JVw pic.twitter.com/Ydgp1QWUdH — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 25, 2022

« Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe »

Nasser Al-Khelaïfi avait détaillé son plan dans un entretien au Parisien. « On va avoir le meilleur centre d’entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. Cela prendra du temps, mais c’est un objectif. Il y a onze ans j’ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd’hui je dis qu’on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris ! Ce n’est pas facile, mais on a tout pour y arriver » avait déclaré le président du PSG.

Après Xavi Simons, deux autres prolongations attendues