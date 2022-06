Mercato : PSG, Barcelone... Coup de tonnerre dans le dossier Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Longtemps réticent à libérer Robert Lewandowski, le Bayern Munich serait prêt à faire un effort. Le club allemand serait disposé à se séparer de l'international polonais, mais pas à n'importe quel prix. La formation bavaroise réclamerait 60M€ dans ce dossier. Le PSG serait à l'affût, mais serait distancé par le FC Barcelone.

A la recherche d'un buteur capable d'épauler Kylian Mbappé, Luis Camps tente un coup audacieux. Selon L'Equipe, le conseiller sportif du PSG étudierait la piste Robert Lewandowski. A 33 ans, l'international polonais présente des statistiques impressionnantes. Désireux de quitter le Bayern Munich, l'avant-centre, auteur de 35 buts en Bundesliga la saison dernière, sera l'une des grosses opportunités de ce mercato. Mais selon l'un de ses proches, Lewandowski n'envisagerait pas de signer avec le PSG, mais plutôt avec le FC Barcelone. « Partir au PSG ? Je doute fortement que cela se produise. Robert est à la recherche de défis qui le motivent. Le PSG remporte la Ligue 1 chaque année et rien ne le motive à y jouer. Lewa veut l'Espagne et veut jouer le Clásico » a déclaré Tomasz Włodarczyk, journaliste proche du joueur.

Update #Lewandowski: His move to Barcelona is more likely than a few weeks ago. Now it’s an open poker about the price. It is said that Bayern wants to receive at least €60m. Barcelona improves their offer. Open end. @SkySportDE @Sky_Marc #TransferUpdate 🟨🇵🇱