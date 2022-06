Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du clan Lewandowski sur un transfert à Paris

Publié le 26 juin 2022 à 13h15 par Dan Marciano

En froid avec les dirigeants du Bayern Munich, Robert Lewandowski a bien l'intention de tourner la page cet été. A un an de la fin de son contrat, l'international polonais envisagerait de trouver un nouveau club. Courtisé par le PSG, le joueur a décidé de rejoindre le FC Barcelone comme l'a confirmé l'un de ses proches ce dimanche.

Le clash est inévitable entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich, notamment si les deux parties continuent à camper sur leurs positions. Le joueur voudrait mettre fin à son aventure en Allemagne cet été, mais ses dirigeants ne l'entendent pas de cette oreille. En attendant une conciliation dans ce dossier, Pini Zahavi, son agent, s'active pour lui trouver une porte de sortie. Selon L'Equipe, le PSG étudie cette piste, mais Lewandowski privilégie un départ au FC Barcelone comme l'a confirmé Tomasz Włodarczyk, journaliste polonais très proche de l'avant-centre.





« Partir au PSG ? Rien ne le motive à y jouer »