Mercato - PSG : Cette terrible révélation à 800M€ sur le transfert de Lewandowski

Publié le 25 juin 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski met la pression sur sa direction pour partir dès cet été. Alarmés par la situation du Polonais, le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade. Et alors qu'il aurait déjà les faveurs de Robert Lewandowski, le Barça de Xavi aurait presque dégager les fonds nécessaires pour boucler ce transfert, et ce, grâce à une enveloppe de 800M€ qu'il devrait recevoir très prochainement.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2014, Robert Lewandowski a vécu huit années de règne au Bayern. Estimant avoir fait le tour à Munich et voulant se lancer un tout nouveau défi en dehors de la Bundesliga, le buteur polonais a décidé de plier bagages dès cet été. Pour obtenir gain de cause, Robert Lewandowski met la pression à sa direction depuis plusieurs semaines et ne manque pas d'afficher son envie de départ médiatiquement. Toutefois, sa stratégie ne semblait pas fonctionner, puisque le Bayern a toujours fait clairement savoir qu'il ne comptait pas laisser filer Robert Lewandowski avant la fin de son bail, à savoir le 30 juin 2023. Cependant, l'écurie bavaroise - qui vient d'enregistrer la signature de Sadio Mané - aurait finalement changé d'avis et serait désormais prête à boucler le transfert de son numéro 9 en cas d'offre jugée « correcte » d'après Sky Allemagne . Mais quelle somme pourrait faire plier le Bayern pour Robert Lewandowski cet été ?

Le Barça pourrait bientôt encaisser 800M€ pour Robert Lewandowski