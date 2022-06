Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 60M€ pour cette star suivie par Campos ?

Publié le 25 juin 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Alors que le PSG et le FC Barcelone aimeraient boucler le transfert de Robert Lewandowski cet été, le Bayern aurait finalement décidé d'ouvrir la porte à son départ. Toutefois, le club munichois aurait des exigences très précises pour laisser filer son buteur polonais. En effet, la direction du Bayern exigerait un chèque d'environ 60M€ pour la vente de Robert Lewandowski.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski ne voudrait pas honorer son bail jusqu'au bout. Après huit saisons de règne à Munich, la star polonaise aimerait changer de cap dès cet été. Conscients de la situation, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler le transfert de Robert Lewandowski. Et pour le moment, le Barça aurait les faveurs du numéro 9 du Bayern. De son côté, le club munichois aurait décidé de lâcher du lest concernant Robert Lewandowski. En effet, comme l'a indiqué Sky Allemagne , la direction du Bayern serait désormais ouverte au départ de son buteur, et ce, après avoir totalement fermé la porte à ce scénario ces dernières semaines. Toutefois, les hautes sphères bavaroises ne compteraient pas laisser filer Robert Lewandowski à n'importe quel prix cet été.

Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski change totalement de plan pour son avenir https://t.co/hmdYiHPX4O pic.twitter.com/ZgmsGdOlmz — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Le Bayern réclame environ 60M€ pour le transfert de Lewandowski