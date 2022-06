Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Salah… Un transfert XXL programmé par Carlo Ancelotti ?

Publié le 25 juin 2022 à 18h10 par Bernard Colas

Alors que Kylian Mbappé a finalement prolongé son bail avec le PSG, le Real Madrid n’a pas pu renforcer son secteur offensif comme espéré, mais Florentino Pérez pourrait se consoler avec Mohamed Salah. Selon la presse britannique, Liverpool songe à se séparer de l’international égyptien et les Merengue surveilleraient attentivement la situation.

Persuadé de pouvoir s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid est tombé de haut en voyant l’international français prolonger son bail jusqu’en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois, Florentino Pérez connaît donc un échec dans le dossier Mbappé, et après avoir laissé filer Erling Haaland à Manchester City, les Merengue doivent regarder ailleurs s'ils veulent se renforcer en attaque. Cependant, le Real Madrid pourrait encore frapper fort, puisqu’une fenêtre de tir s’ouvrirait pour Mohamed Salah.

Pour oublier Mbappé, le Real Madrid pourrait foncer sur Salah