Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski change totalement de plan pour son avenir

Publié le 24 juin 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski voudrait à tout prix faire ses valises cet été pour changer de club. Malgré l'intérêt du PSG, le buteur polonais serait déterminé à signer au FC Barcelone. Et pour obtenir gain de cause lors de ce mercato, Robert Lewandowski aurait élaboré une toute nouvelle stratégie.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski voudrait relever un tout nouveau challenge dès cet été. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, le buteur polonais aimerait prendre le large lors de ce mercato pour tenter une nouvelle expérience. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au FC Barcelone, bien décidés à boucler un transfert XXL avec Robert Lewandowski. Conscient de la situation, la star du Bayern aurait déjà choisi sa prochaine destination. En effet, Robert Lewandowski serait obnubilé par le Barça actuellement et ferait tout son possible pour exaucer son souhait. Et alors que la manière forte n'a pas fonctionné pour le moment, le numéro 9 bavarois aurait monté un plan bien ficelé pour convaincre son club de le laisser filer vers le Camp Nou.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA @10JoseAlvarez! 🚨➡ "El BARÇA quiere que LEWANDOWSKI juegue ante el REAL MADRID el 23 de JULIO" #chiringuitolewandowski pic.twitter.com/WRebUbgXH1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2022

Après avoir tenté la manière forte, Lewandowski change de stratégie