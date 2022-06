Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date cruciale fixée pour le transfert de Lewandowski

Publié le 24 juin 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski suscite notamment l’intérêt du PSG et de Chelsea, mais c’est le FC Barcelone qui apparaît comme le grand favori dans ce dossier. Le Polonais, sous contrat jusqu’en juin 2023, souhaite en effet rejoindre le club catalan dans ce mercato estival, et Joan Laporta voudrait boucler l’affaire rapidement.

L’un des feuilletons du mercato estival est déjà connu. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich cet été afin de connaître un dernier gros défi avant la fin de sa carrière. L’attaquant de 33 ans souhaite rejoindre le FC Barcelone, qui en a fait sa priorité offensive, mais ses envies de départ n’ont pas échappé non plus au PSG et à Chelsea, en embuscade. De leur côté, les dirigeants bavarois campent sur leurs positions, fermant la porte à un départ de Lewandowski. L’issue du dossier est donc incertaine, mais en Catalogne, on ne baisse pas les bras.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA @10JoseAlvarez! 🚨➡ "El BARÇA quiere que LEWANDOWSKI juegue ante el REAL MADRID el 23 de JULIO" #chiringuitolewandowski pic.twitter.com/WRebUbgXH1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2022

Le Barça compte sur la présence de Lewandowski contre le Real en juillet