Mercato - OM : Nouvelle piste activée pour remplacer Kamara ?

Publié le 24 juin 2022 à 12h15 par La rédaction

Depuis le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa, l’OM s’active sur le marché des transferts afin de recruter un nouveau milieu de terrain. Ainsi, les noms d’Axel Witsel et Miralem Pjanic étaient récemment évoqués du côté de la Canebière. Et c'est désormais un autre joueur qui vient s’ajouter à la liste de Pablo Longoria…

L’OM cherche du renfort pour son milieu de terrain. En fin de contrat, Boubacar Kamara a quitté l’OM en tant qu’agent libre afin de rejoindre Aston Villa, 14e de Premier League. Pablo Longoria s’active donc sur le marché des transferts afin de trouver un remplaçant à cet indispensable de Jorge Sampaoli. En quête de résultats lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM aurait jeté son dévolu sur un jeune joueur de Serie A.

La piste Gonzalo Villar

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, L’OM se serait renseigné sur Gonzalo Villar. Prêté 1 an à Getafe, le joueur de 23 ans va faire son retour au sein de l’AS Roma de José Mourinho. Sous contrat avec le club romain jusqu’en 2024, le milieu espagnol pensait pouvoir se relancer en Espagne, mais n’a disputé que 9 minutes sous le maillot de Getafe. À la recherche de temps de jeu, Villar ne devrait pas s’attarder en Italie et pourrait donc débarquer à l'OM cet été.