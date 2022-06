Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Robert Lewandowski

Publié le 25 juin 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski aimerait faire ses valises et changer de club dès cet été. Alarmés par la situation du Polonais, le PSG et le FC Barcelone seraient prêts à lui tendre les bras lors de ce mercato. Et alors qu'il refusait catégoriquement de laisser filer Robert Lewandowski avant la fin de son engagement, le Bayern serait désormais disposé à négocier son départ.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2014, Robert Lewandowski fait le plus grand bonheur du Bayern depuis huit ans. Toutefois, il estimerait qu'il a fait son temps à Munich. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski aimerait se lancer un tout nouveau défi dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au FC Barcelone, bien décidés à profiter de la situation pour boucler son transfert d'ici la fin du marché. De son côté, le Bayern s'est montré intransigeant ces dernières semaines, fermant totalement la porte à un départ de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. Toutefois, il semblerait que la direction bavaroise ait changé d'avis.

Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski change totalement de plan pour son avenir https://t.co/hmdYiHPX4O pic.twitter.com/ZgmsGdOlmz — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Le Bayern est désormais prêt à lâcher Lewandowski cet été