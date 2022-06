Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’officialisation arrive pour le transfert de Vitinha

Publié le 25 juin 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

A peine arrivé au PSG, Luis Campos n’a pas tardé pour boucler la première recrue estivale des champions. Et c’est au FC Porto que celle-ci se trouve. Milieu de terrain, Vitinha va rejoindre le club de la capitale. Dernièrement, il était expliqué que tout était bouclé, ne manquait alors plus que l’officialisation. Et l’annonce pour Vitinha devrait arriver d’ici peu.

Au PSG, le milieu de terrain est le gros chantier de ce mercato estival. A Luis Campos de résoudre cela et une première réponse va être apportée par le conseiller sportif du club de la capitale. En effet, il a été annoncé que Vitinha allait rejoindre le PSG en provenance du FC Porto, moyennant 40M€, le montant de sa clause libératoire. Une opération que le10sport.com avait été en mesure de vous confirmer. Toutefois, dernièrement, cela bloquait encore un peu pour le transfert de Vitinha, notamment sur les modalités de paiement. Cela va prochainement être de l’histoire ancienne.

Mercato - PSG : Vitinha, Renato Sanches… Ce joueur du PSG annonce la couleur https://t.co/yMO3nDi1ZS pic.twitter.com/TOd3MK4o5H — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Une officialisation la semaine prochaine