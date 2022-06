Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi, Tuchel... Le duel est lancé pour Ousmane Dembélé

Publié le 25 juin 2022 à 13h30 par Ewen Robin

Avec un contrat arrivant à son terme dans les prochains jours, l’avenir d’Ousmane Dembélé reste incertain. Malgré les propositions du FC Barcelone, le joueur n’a pas encore donné son feu vert pour une prolongation et pourrait partir libre de tout contrat. Ainsi, le PSG et Chelsea tenteraient de faire venir l’ailier français. Rester ou partir ? Il est difficile encore d'y voir clair pour l'avenir de Dembélé.

Arrivé à Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé a connu cinq années mitigées en Catalogne. En effet, l’ailier français a eu de nombreux pépins physiques, ce qui a engendré des doutes concernant son avenir. Néanmoins, l'ancien de Dortmund est revenu en forme cette saison malgré une blessure au genou durant les premiers mois. Auteur d’un but et 13 passes décisives en Liga, Dembélé a montré qu’il avait encore des ressources. Explosif dans le jeu, le joueur de 25 ans a su merveilleusement s’intégrer au système de Xavi. Cette belle saison avec le FC Barcelone a donc ravivé l’intérêt du club catalan le concernant, qui fait tout pour le prolonger. Toutefois, en parallèle, Chelsea et le PSG se sont également positionnés pour récupérer Dembélé, qui a reçu plusieurs offres de prolongation de la part du Barça. La bataille s’annonce donc intense entre ces 3 cadors.

Transferts - PSG : Le mystère s’éclaircit autour du mercato agité d’Ousmane Dembélé https://t.co/VwdFRHmY5n pic.twitter.com/OMfcaDoB0E — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Xavi s’active pour prolonger Dembélé

Selon les informations de l’Équipe , l’actuel entraîneur du Barça, Xavi, ferait tout pour conserver Ousmane Dembélé. En effet, le technicien espagnol tient en estime l’ailier français, et préférait le faire prolonger au club, plutôt que de recruter un nouveau joueur. Alors que les discussions entre le Barça et l’international français semblent au point mort, Xavi se démènerait en interne afin de convaincre Dembélé de rester. De plus, le journal sportif nous apprend que l’entraîneur du Barça se serait entretenu par téléphone avec son joueur. Cependant, il n’y aurait, à ce jour, aucune réunion planifiée entre les représentants du Français et le FC Barcelone. De son côté, le champion du monde sa priorité au Barça, mais, à 5 jours du terme de son contre, rien n’est encore acquis.

