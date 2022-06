Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club d’Angel Di Maria enfin identifié ?

Publié le 26 juin 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Bientôt libre, Angel Di Maria n’a toujours pas officiellement tranché pour son avenir, alors que celui-ci apparaît comme l’une des priorités de la Juventus dans ce mercato. L’Argentin suscite également l’intérêt du FC Barcelone et de Benfica, mais c’est bien à Turin que devrait évoluer le futur ex-joueur du PSG.

Après sept années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria va entamer une nouvelle étape de sa carrière cet été. Pour l’attaquant de 34 ans, il n’est pas question d’un retour en Argentine à quelques mois du Mondial, et plusieurs pistes prestigieuses sont identifiées en Europe. La Juventus discute depuis plusieurs semaines avec Angel Di Maria, mais celui-ci temporise, alors que son nom est également évoqué au Barça et à Benfica. Mais du côté de Turin, on attend la réponse définitive de l’international albiceleste, et après plusieurs rebondissements, c’est bien la Juve qui devrait s’attacher ses services.

L’arrivée de Di Maria à la Juve se précise