Mercato : PSG, Barcelone, Juventus… Les options de Neymar pour son avenir

Publié le 26 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Malgré l’investissement réalisé en 2017 pour recruter Neymar, le PSG souhaiterait aujourd’hui s’en séparer. En effet, au Qatar, on serait plus que déçu du rendement du Brésilien. Ainsi, les portes seraient ouvertes pour un possible transfert de l’ancien joueur du FC Barcelone. Mais encore faut-il trouver preneur. Quelles pourraient alors être les options pour Neymar ?

L’heure de la séparation a-t-elle sonné entre le PSG et Neymar ? Numéro 10 du club de la capitale, le Brésilien ne serait plus en odeur de sainteté à Paris. Les dirigeants qataris aimeraient en tout cas s’en séparer et dernièrement, les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi à propos de Neymar avaient confirmé cette tendance et cette volonté du PSG de s’en séparer.

Rester au PSG

Aujourd’hui, Neymar est sous contrat jusqu’en 2026. Mais à partir du 1er juillet, une clause s’activera pour que le joueur du PSG soit lié jusqu’en 2027. Un contrat longue durée qui pourrait forcément compliquer un départ de Neymar. Et encore faut-il que l’ancien joueur du FC Barcelone souhaite s’en aller ? Cela ne semble pas forcément être le cas. En effet, face aux rumeurs concernant la volonté du Qatar de s’en séparer, le clan Neymar a répété que lui ne voulait pas s’en aller et quitter le PSG à l’occasion de ce mercato estival.

Un retour à Barcelone ?

En Espagne, l’idée d’un retour au FC Barcelone a également été évoquée. Après son départ en 2017, Neymar pourrait alors retrouver la Catalogne. Et Pini Zahavi s’activerait en ce sens en coulisses. En effet, dernièrement, José Alvarez expliquait sur le plateau d ’El Chiringuito : « Le Barça a reçu des appels d’intermédiaires du PSG et de Pini Zahavi, dont la relation est bonne avec Laporta, pour faire savoir que pour 50M€ négociables, Neymar pouvait être recruté. Neymar verrait d’un bon oeil un retour au Barça. S’il ne continue pas au PSG, c’est la seule option qu’il étudierait ». La flamme va-t-elle alors se raviver entre Neymar et Barcelone ?

La Juventus

Il y aurait également l’option Juventus pour Neymar. Après le Brésil, l’Espagne et la France, l’international auriverde pourrait s’envoler pour l’Italie. Tel est en tout cas le scénario évoqué par AS . En effet, le clan Neymar aurait approché la Vieille Dame pour évoquer une potentielle opération lors de ce mercato estival. Toutefois, cela s’annonce très compliqué financièrement, notamment pour ce qui est du salaire.

Des retrouvailles avec Tuchel à Chelsea ?

Cet été, Neymar pourrait également s’envoler pour l’Angleterre. Alors que le joueur du PSG a déjà été envoyé à Newcastle ou encore à Manchester United, c’est plutôt du côté de Chelsea qu’il faudrait regarder. Alors que les Blues viennent d’être rachetés, Thomas Tuchel pourrait être gâté lors de ce mercato estival et de l’autre côté de la Manche, les retrouvailles entre l’Allemand, ancien entraîneur du PSG, et Neymar reviennent souvent au coeur des discussions. Le feuilleton ne ferait que débuter…