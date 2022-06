Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar a pris sa décision pour le mercato

Publié le 24 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si Nasser Al-Khelaïfi a jeté un gros froid sur l’avenir de Neymar dans les différents entretiens donnés en France et à l’étranger, l’attaquant brésilien du PSG a quant à lui les idées claires pour son futur : il ne bougera pas du Parc des Princes durant ce mercato estival 2022 et honorera son contrat.

Mercredi en plus de ses propos tendancieux sur le cas Neymar dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi s’est montré encore plus énigmatique à ce sujet dans un entretien accordé à MARCA : « S’il fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a indiqué le président du PSG au sujet de Neymar. Un discours qui a donc jeté un gros froid sur l’avenir de la star brésilienne, qui avait pourtant été prolongée jusqu’en 2025 la saison dernière. Mais qu’envisage Neymar pour son avenir au PSG ?

Mercato - PSG : Le clan Neymar lâche une bombe pour son avenir https://t.co/d5kKFGD378 pic.twitter.com/rk18TLNE6w — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 23, 2022

« Il ne compte pas partir »