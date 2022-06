Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un dossier sensible du mercato est déjà réglé

Publié le 26 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut de grand espoir du PSG, Eric-Junior Dina Ebimbe a été annoncé en instance de départ selon Foot Mercato qui a révélé que le jeune milieu de terrain souhaitait être transféré en Bundesliga. Mais il a lui-même pris la parole pour démentir ces révélations au sujet de son avenir.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Eric-Junior Dina Ebimbe (21 ans) a comptabilisé plusieurs apparitions ces derniers avec l’équipe première du PSG (10 en Ligue 1, 2 en Coupe de France, 1 en Trophée des Champions et 1 en Ligue des Champions). L’avenir du jeune milieu de terrain est encore loin d’être fixé, puisque son contrat court jusqu’en juin 2023, et Foot Mercato a même annoncé vendredi que Dina Ebimbe avait réclamé un bon de sortie au PSG pour rallier la Bundesliga dès cet été, et que la somme de 10M€ était réclamée pour son transfert. Mais qu’en est-il vraiment ?

Mercato - PSG : Annoncée sur le départ, une pépite du PSG dénonce les «fake news» https://t.co/MW0YXykqv6 pic.twitter.com/aqobCTqBol — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

Dina Ebimbe répond aux rumeurs de transfert