Mercato - PSG : En coulisse, le transfert de Danilo se précise

Publié le 25 juin 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Alors qu’un dégraissage d’effectif est d’actualité du côté du PSG, Danilo Pereira aurait de fortes chances de ne pas passer entre les mailles du filet. Un éventuel transfert vers Fenerbahçe serait une véritable option à en croire les informations divulguées par la presse turque.

Danilo Pereira est arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de Porto à l’été 2020 en pleine crise économique engendrée par le Covid-19 avant d’être définitivement transféré au PSG l’été dernier, le club de la capitale ayant rempli les exigences sportives pour que l’option d’achat soit automatiquement levée. Et bien qu’il ait su apporter pas mal de choses au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, en arrivant à dépanner même en défense centrale, le milieu de terrain portugais pourrait ne pas passer l’été au PSG. En effet, un dégraissage d’effectif serait en cours en coulisse et Danilo aurait des chances d’en faire les frais. D’ailleurs, une porte de sortie au sein du championnat turc s’offrirait à Danilo.

Des discussions entre l’entraîneur de Fenerbahçe et Danilo ?