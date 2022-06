Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo a pris une grande décision pour son avenir

Publié le 21 juin 2022 à 14h15 par Hugo Ferreira

L’avenir des milieux de terrain du Paris Saint-Germain semble flou. En effet, aucun n’a donné pleinement satisfaction, excepté Marco Verratti, et le club de la capitale ne serait pas contre l’idée de se séparer de certains. Cependant, Danilo Pereira ne devrait pas faire ses valises, puisque l’international portugais n’a pas l’intention de partir.

L’entrejeu du Paris Saint-Germain pourrait subir de nombreux changements lors du mercato estival. Toutefois, alors que le club de la capitale espère boucler les arrivées de Vitinha et Renato Sanches le plus rapidement possible, certains éléments déjà présents au PSG ne seront pas conservés en cas de bonne offre. C’est notamment le cas de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Danilo Pereira. Toutefois, l’international portugais a été un joueur important dans la rotation cette année, et veut continuer son aventure à Paris.

Danilo veut rester au PSG