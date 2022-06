Foot - Mercato

Galtier, Sanchez, Thuram... Toutes les infos mercato du 21 juin

Publié le 21 juin 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 21 juin 2022 à 12h01

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le clan Galtier confirme pour son arrivée à Paris

Du côté du PSG, on est toujours à la recherche du successeur de Mauricio Pochettino. Pour le moment, rien n'est encore officiel, mais alors que cela est mort pour Zinedine Zidane, tout indique que Christophe Galtier sera le prochain entraîneur des champions de France. Une arrivée qui tend à se confirmer de jour en jour. D'ailleurs, ces dernières heures, c'est le clan Galtier qui a confirmé qu'un accord avait été trouvé entre le natif de Marseille et le PSG. Ne reste maintenant plus qu'à se mettre d'accord avec l'OGC Nice.



OM : Le décor est planté pour l’opération Alexis Sanchez

Cherchant des renforts d'envergure pour disputer la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli aimerait notamment attirer Alexis Sanchez à l'OM, après l'avoir eu sous ses ordres en sélection du Chili. Aujourd'hui à l'Inter Milan, l'attaquant de 33 ans intéresserait donc sur la Canebière. Un dossier qui s'annonce toutefois complexe pour Pablo Longoria. En effet, selon les informations de La Tercera et El Deportivo , outre l'OM, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Aston Villa et Arsenal seraient intéressés. De plus, le salaire d'Alexis Sanchez pourrait bloquer son arrivée à Marseille. D'ailleurs, en en Italie, on le voit davantage rejoindre le FC Séville.



OM : Nouvelles révélations pour l’arrivée de ce crack en attaque

Cet été, l'un des objectifs de l'OM est de se renforcer offensivement. Suite à l'échec avec Mohamed-Ali Cho, Pablo Longoria regarde ailleurs, notamment du côté de Tottenham. Ainsi, Fabrizio Romano a confirmé les informations de Nabil Djellit à propos d'un prêt de Bryan Gil, aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2026 avec les Spurs. Il n'y aurait toutefois encore rien de bouclé et tout dépendra des conditions de Tottenham concernant le prêt de Bryan Gil.



PSG : Galtier envisage déjà un transfert avant son arrivée

Pas encore officiellement nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier travaillerait déjà sur le recrutement du club de la capitale. Et le futur ex-entraîneur de l'OGC Nice pourrait bien débarquer à Paris avec l'un des joueurs des Aiglons. En effet, selon les informations de Saber Desfarges, Khephren Thuram, milieu de terrain des Niçois, ferait partie de la short list. A voir maintenant si Galtier réussira à débarquer avec Thuram dans ses valises.



