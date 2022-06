Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche un gros indice pour Pochettino

Publié le 21 juin 2022 à 22h15 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, les noms de Zinedine Zidane et Christophe Galtier reviennent avec insistance du côté du PSG. Cependant, officiellement, Mauricio Pochettino est toujours l'entraîneur parisien. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi laisse entendre qu'une annonce sera prochainement faite pour l'Argentin.

A quelques semaines de la reprise de l'entraînement, le PSG ne sait toujours pas qui sera son entraîneur. En effet, si Mauricio Pochettino est toujours sous contrat à Paris jusqu'en juin 2023, le club de la capitale discute avec l'OGC Nice pour Christophe Galtier comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi. « Un accord avec Nice pour Galtier ? Non, pas pour le moment. On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts », assure le président du PSG dans les colonnes du Parisien .

«Nous ne pouvons pas encore en parler, nous le ferons en temps voulu»