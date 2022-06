Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des retrouvailles avec José Mourinho ? Angel Di Maria répond

Publié le 26 juin 2022 à 8h15 par Amadou Diawara

Assuré de quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, Angel Di Maria ne manquerait pas de prétendants. Et s'il ouvre la porte à un départ à la Juventus ou au FC Barcelone, El Fideo n'est pas du tout emballé par l'idée de signer à l'AS Rome, et ce, même s'il pourrait y retrouver José Mourinho, avec qui il a cohabité au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va partir librement et gratuitement cet été et s'engager en faveur d'un nouveau club. Alors qu'il serait suivi par un grand nombre de clubs, El Fideo a confié qu'il était prêt à signer à la Juventus ou au FC Barcelone lors de ce mercato. « La Juventus est le plus grand club d'Italie, l'une des équipes qui s'est intéressée à moi. J'évalue encore mon avenir, mais je me concentre avant tout sur mes vacances avec ma famille. (...) Le Barça oui, c’est un des meilleurs clubs du monde aussi. Les deux clubs ont toujours été opposés (ndlr le Real Madrid et le Barça), et il était juste de noter que par moments le Barça était spectaculaire et qu’ils dominaient, mais bon comme je vous l’ai dit, je pense que c’est aussi un des meilleurs clubs du monde et cela me plairait aussi d’y jouer » , a confié Angel Di Maria lors d'un entretien accordé à ESPN .

Angel Di Maria n'est «pas intéressé» par l'AS Rome