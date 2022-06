Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Juventus… Angel Di Maria vide son sac sur son avenir

Publié le 25 juin 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Angel Di Maria pourrait-il arborer la tunique du FC Barcelone la saison prochaine malgré son passif avec le Real Madrid ? C’est du moins la porte que l’Argentin a laissé ouverte. Il en va de même pour la Juventus et Rosario Central. Néanmoins, il est totalement hors de question de penser à un retour en Premier League après son calvaire à Manchester United qui a précédé son transfert au PSG en 2015.

Angel Di Maria a fait ses adieux aux supporters du PSG le samedi 21 mai dernier au Parc des princes. En effet, celui qui est surnommé El Fideo a remercié en pleurs les fans du Paris Saint-Germain après sept saisons passées au sein du club de la capitale. Et maintenant ? Disposant d’un statut d’agent libre et d’une belle cote sur le marché des transferts, l’international argentin est annoncé du côté de la Juventus et ce, depuis son départ du PSG. Tout semblait être sur la bonne voie pour qu’il rejoigne le club bianconeri, cependant, le feuilleton s’éternise et d’autres équipes ont fait irruption dans cette opération dont le FC Barcelone et le Benfica Lisbonne. Pour autant, Angel Di Maria conserve un oeil sur l’option Juventus comme le principal intéressé l’a souligné pour ESPN Argentina ces dernières heures. « La Juventus est le plus grand club d'Italie, l'une des équipes qui s'est intéressée à moi. J'évalue encore mon avenir, mais je me concentre avant tout sur mes vacances avec ma famille ».

Qui il pezzo sul Barcellona.Perdonatemi ma capisco solo 2 parole in croce: Uno dei migliori club al mondo, e forse alla fine dice che "piacerebbe giocarci", ma non sono sicuro. Troppo veloce pic.twitter.com/3cdK2vsThM — SandroS (@SandroS1915) June 25, 2022

La porte reste ouverte pour la Juventus et le Barça, mais se ferme pour l’Angleterre