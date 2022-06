Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton Cristiano Ronaldo devient complétement fou

Publié le 26 juin 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Cristiano Ronaldo est l'un des dossiers chauds du moment. Et pour cause, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait quitter Manchester United cet été et Jorge Mendes s'activerait pour lui trouver une porte de sortie. Plusieurs destinations seraient d'ailleurs envisagées pour la star portugaise dont le feuilleton prend une très grande ampleur.

De retour à Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo avait soigné ses débuts en faisant ce qu'il fait de mieux, à savoir marquer des buts. Cependant, tout s'est rapidement calmé puisque les Red Devils ont enchaîné les déconvenues au point de ne terminer qu'à la sixième place en Premier League. Par conséquent, les Mancuniens ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions ce qui agace Cristiano Ronaldo qui ne serait pas non plus convaincu par l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc du club du nord de l'Angleterre. Par conséquent, à un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait une nouvelle fois changer d'air. Dans cette optique, plusieurs options commencent à émerger et Jorge Mendes est au travail.

Mendes propose CR7 à la Roma et au Bayern

Ainsi, selon les informations de Sport1 , le célèbre agent de Cristiano Ronaldo aurait démarché le Bayer Munich qui cherchera probablement un successeur à Robert Lewandowski. Et ce n'est pas tout puisque Jorge Mendes aurait également activé ses réseaux qui mènent à... l'AS Roma. José Mourinho aurait ainsi été sondé pour avoir de nouveau sous ses ordres Cristiano Ronaldo. Fabio Petruzzi, ancien joueur de l'AS Rome (1989-2000), confirme d'ailleurs cette information. « Je sais avec certitude de la part d'une personne très accréditée qui travaille dans le monde du football que l'AS Rome essaie par tous les moyens de prendre Cristiano Ronaldo , il y aurait quelques détails à déposer, notamment sur les droits à l'image. CR7 va quitter Manchester United », confie-t-il à Retesport . Malgré tout, l'AS Roma n'est pas qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ce qui pourrait représenter un frein pour Cristiano Ronaldo.

🎙️ #Petruzzi a #Retesport🟡🔴"So per certo da una persona molto accreditata che lavora nel mondo del calcio che la #Roma sta provando in tutti i modi a prendere #CristianoRonaldo, ci sarebbero dei dettagli da limare, soprattutto sui diritti d'immagine. CR7 lascerà lo United" pic.twitter.com/GwgIMQIXCD — Retesport 104.2fm (@ReteSport) June 24, 2022

Un coup de bluff avec Chelsea ou retour surprise au Sporting ?