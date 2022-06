Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Nouveau rebondissement pour Ousmane Dembélé

Un temps annoncé au PSG puis à Chelsea, Ousmane Dembélé semblait déterminé à quitter le FC Barcelone. Cependant, l’international français ne serait pas convaincu par les options dont il dispose pour son avenir et songerait sérieusement à rester en Catalogne, et ce alors que Joan Laporta n’a pas l’intention de revoir son offre de prolongation à la hausse.

Les jours passent et Ousmane Dembélé se rapproche de la fin de son engagement avec le FC Barcelone. Sous contrat jusqu’au 30 juin, l’international français n’a pas encore pris sa décision pour son avenir, et désormais, les discussions sont à l’arrêt avec le FC Barcelone. S’il espère conserver l’attaquant, Joan Laporta n’a pas l’intention de revoir à la hausse sa dernière proposition pour une prolongation, et de son côté, Ousmane Dembélé n’est pas enclin à accepter cette offre malgré son envie de rester en Catalogne. Mais faute de mieux, le champion du monde tricolore pourrait se résoudre à renouveler son bail aux conditions fixées par le Barça.

Pas convaincu par l’offre de Chelsea, Dembélé doute