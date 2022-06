Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s'active pour régler un vieux chantier de Leonardo

Publié le 26 juin 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

C'est l'un des chantiers cruciaux que Luis Campos et Antero Henrique vont devoir cet été. En effet, le PSG possède de nombreux gardiens de but dans son effectif et il faut régler ce problème le plus rapidement possible. Et bien que l'épineuse question du portier titulaire ne soit pas encore résolue, le tri est en train d'être fait à ce poste.

Durant toute la saison, le duel entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas a été largement commenté. Il faut dire que le PSG avait décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec le portier italien dont le contrat arrivait à échéance. Par conséquent, il s'est retrouvé en concurrence avec Keylor Navas et Mauricio Pochettino avait choisi... de ne pas choisir. Le technicien argentin avait effectivement opté pour l'alternance ce qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Par conséquent, Gianluigi Donnarumma n'a pas caché qu'il n'était pas très chaud à l'idée de repartir sur une autre saison comme celle-ci. « Je suis seulement heureux d’être ici. Le club doit prendre une décision. Il n’y a aucun problème, moi je suis content d’être ici. Et je serai certainement encore là la saison prochaine », assurait le portier italien. Seul problème, Keylor Navas a les mêmes ambitions comme il l'expliquait après le dernier matche de la saison : « Si je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! ». De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré évasif dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport . « Ça n’a pas été facile pour lui c’est vrai, mais nous parlons quand même du meilleur joueur du dernier Euro. C’est une personne, mais également un athlète et un professionnel fantastique. S’il sera titulaire la saison prochaine ? Nous connaissons la situation et lui aussi », assurait le président du PSG. Un épineux cas que Luis Campos va devoir gérer.

Mercato - PSG : L’opération dégraissage démarre, Campos boucle un transfert à 12M€ https://t.co/xhfHWUBDTw pic.twitter.com/dwFKBQMitz — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 26, 2022

Areola et Bulka vont partir