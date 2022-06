Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos boucle deux transferts, le Qatar lâche 110M€

Publié le 27 juin 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Très actif en coulisses depuis son arrivée au PSG, Luis Campos n'a toutefois pour le moment bouclé aucun transfert de manière officielle. Cependant, cela devrait changer dès cette semaine puisque plusieurs dossiers devraient se décanter, à l'image de celui de Milan Skriniar. Le PSG et l'Inter Milan ont prévu d'accélérer leurs négociations dans les prochains jours. L'issue est imminente. Tout comme pour Vitinha.

En coulisses, le mercato du PSG s'accélère. En effet, Luis Campos s'active sur différents dossiers qu'il espère boucler prochainement, avec une priorité : la nomination d'un nouvel entraîneur. Les discussions entre le club de la capitale et Mauricio Pochettino se poursuivent afin de trouver un accord pour la rupture de son contrat qui court jusqu'en 2023. Et son successeur est dans la salle d'attente. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Zinedine Zidane ne sera pas le nouvel entraîneur du PSG, à l'inverse de Christophe Galtier. Bien que rien ne soit officiel pour le moment, l'arrivée de l'entraîneur de l'OGC Nice prend forme, à tel point que selon les informations de Nice-Matin , il ne sera même pas à la reprise de l'entraînement des Aiglons. Dans la foulée, le mercato devrait s'animer.

Tout s'accélère pour Skriniar et Vitinha