Mercato - PSG : Le Qatar et Luis Campos préparent une grosse opération

Publié le 27 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la vente d’Alphonse Areola est en excellente voie pour le PSG, Luis Campos entend bien continuer au mieux l’opération dégraissage du club de la capitale dans les semaines à venir. Et de nombreux indésirables ont été ciblés à cet effet pour remplir les caisses du club de la capitale.

Le mercato estival est déjà très agité au sein du PSG ! Luis Campos, nommé en lieu et place de Leonardo à la direction sportive cet été, ne sait déjà plus où donner de la tête : le feuilleton du nouvel entraîneur a occupé une place majeure ces derniers jours, et comme le10sport.com vous l’a révélé dès le 10 juin dernier, Zinedine Zidane a dit non au Qatar, et c’est donc Christophe Galtier qui s’apprête à débarquer au Parc des Princes pour venir succéder à Mauricio Pochettino. Mais le PSG s’active également pour son mercato avec les modifications à apporter au vestiaire…

Areola, première vente d’une longue série ?

Comme annoncé ces dernières heures, Alphonse Areola va être vendu par le PSG dans les prochaines heures du côté de West Ham et L’EQUIPE confirme la tendance dans ce dossier. La vente de l’international tricolore, déjà prêté avec option d’achat chez les Hammers la saison passée, va rapporter entre 9 et 12M€ au PSG, une somme plutôt intéressante d’autant qu’il ne reste plus qu’une année de contrat à Areola au Parc des Princes. Mais Luis Campos ne va pas s’arrêter là, et L’EQUIPE annonce que cette vente du gardien tricolore constitue la première étape d’un exode de masse préparé par le conseiller sportif portugais, qui entend bien boucler d’autres ventes dans les semaines à venir pour le PSG

Un budget de 80M€ déjà bien amputé