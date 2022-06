Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle sera la première vente de Pablo Longoria cet été ?

Publié le 27 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

En tant que président de l’OM, Pablo Longoria aura fort à faire cet été puisqu’il devra réussir à se séparer d’un bon nombre de joueurs jugés indésirables par Jorge Sampaoli et d’autres qui se trouvent dans une situation contractuelle non avantageuse pour l’OM qui a perdu Florian Thauvin et Boubacar Kamara libres de tout contrat. Selon vous, quelle doit être la première vente de Longoria ?

Le 10 juin dernier, le mercato estival a ouvert ses portes. Cependant, l’OM n’a pas encore recruté le moindre joueur. En effet, comme L’Équipe l’a fait savoir dans la soirée de dimanche, le propriétaire Franck McCourt attendrait de son président Pablo Longoria un sérieux dégraissage en interne après avoir compensé les manques financiers récurrents de l’OM ces derniers temps. Avant de recruter, Longoria va donc devoir s’atteler à un atelier vente en amont. Certains joueurs disposent d’une belle cote sur le marché comme Steve Mandanda ou encore Arkadiusz Milik pourraient renflouer les caisses de l’OM, mais là ne résident pas les urgences contractuelles pour Pablo Longoria qui a une flopée de joueurs pour qui il faudrait trouver rapidement un point de chute afin de ne pas réitérer les mauvaises expériences Florian Thauvin et Boubacar Kamara, partis libres de tout contrat.

Mercato - OM : Le casse-tête de Longoria pour la liste noire de Sampaoli https://t.co/wFIFgfMdUO pic.twitter.com/2NTniql9iC — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

Alvaro, Caleta-Car, Henrique, qui sera le premier sacrifié ?