Mercato - OM : Résiliation, Transfert... Coup de froid pour Longoria avec Alvaro Gonzalez

Publié le 26 juin 2022 à 21h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il souhaiterait se débarrasser d'Alvaro Gonzalez, Pablo Longoria aurait lancé les négociations pour boucler une résiliation à l'amiable. Toutefois, le président de l'OM ne voudrait pas payer les 5M€ d'indemnités pour boucler le départ de son défenseur central. Ainsi, Pablo Longoria privilégierait un transfert pour Alvaro Gonzalez. Cependant, les clubs intéressés par le pensionnaire de l'OM se montreraient discrets pour le moment.

Ces derniers mois, Alvaro Gonzalez vit un véritable calvaire à l'OM. N'entrant plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, le défenseur central espagnol a été mis au placard. Ainsi, un départ cet été serait inévitable pour lui. Pour faciliter leur séparation, Pablo Longoria et Alvaro Gonzalez auraient lancé des négociations afin de boucler une résiliation à l'amiable. Toutefois, le président de l'OM préférerait désormais vendre son numéro 3 pour ne pas avoir d'indemnités à payer, mais surtout rafler quelques millions d'euros.





Pablo Longoria peine à trouver un nouveau club à Alvaro Gonzalez