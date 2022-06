Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En quête de liquidités, Longoria accélère pour le transfert de Caleta-Car

Publié le 26 juin 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau

Duje Caleta-Car pourrait finalement, après avoir été annoncé sur le départ à bien des reprises, quitter l’OM avant la clôture du mercato estival. Et parmi ses portes de sortie, le Torino serait d’ores et déjà passé à l’attaque auprès du président Pablo Longoria pour le transfert de l’international croate sous contrat jusqu’à l’été 2023.

Le 10 juin dernier, le mercato estival a ouvert ses portes. Ce qui a permis à l’OL de boucler le retour d’Alexandre Lacazette bien que le PSG soit toujours resté muet, du moins de manière officielle, puisque le10sport.com vous révélait le 18 juin dernier que le transfert de Vitinha pour un montant de 40M€ avait été convenu avec le FC Porto. Concernant l’OM, des doutes sur les capacités du club phocéen à recruter étant au centre des attentions. Une interdiction de recrutement avait été mise en place à l’OM, mais la DNCG a donné le feu vert au président Pablo Longoria et à l’ensemble de la direction phocéenne pour le mercato estival. Pour autant, afin d’être le plus compétitif possible sur les différents tableaux la saison prochaine, il faudra que l’OM puisse dans un premier temps dégraisser son effectif.

Mercato - OM : Caleta-Car veut jouer un vilain tour à Longoria https://t.co/TgTCwb3Cyc pic.twitter.com/IuaPni3XOT — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

Duje Caleta-Car au coeur de discussions entre l’OM et le Torino pour un transfert