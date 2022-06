Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour ce flop de l'ère McCourt

Publié le 26 juin 2022 à 14h10 par Dan Marciano

Après avoir été prêté au Genoa et à Cagliari, Kévin Strootman va retourner à Marseille, mais ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière. Agé de 32 ans et doté d'un énorme salaire, le joueur sera, une nouvelle fois, poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. A en croire la presse italienne, l'international néerlandais aurait une touche en Serie A.

Recruté en 2018 contre un chèque de 25M€, Kévin Strootman est l'une des plus grosses erreurs de l'OM version Frank McCourt. Doté d'un énorme salaire, le milieu de terrain n'a jamais justifié cet investissement. Prêté au Genoa et à Cagliari ces dernières saisons, le milieu de terrain n'a pas laissé un merveilleux souvenir au sein de ces clubs, pour le plus grand désespoir de Pablo Longoria, qui tente de le vendre. Mais à en croire la presse italienne, une équipe serait prête à racheter la dernière année de contrat de Strootman.

Strootman a bien une touche en Serie A