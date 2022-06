Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour accepter de partir, Pochettino a demandé un joli pactole

Publié le 27 juin 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 27 juin 2022 à 19h53

Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, mais n’honorera pas son bail jusqu’à son terme. En effet, le technicien argentin va être remplacé par Christophe Galtier pour qui le PSG a dû verser une indemnité de 5M€ selon Le Parisien. En ce qui concernent la résiliation du contrat de Pochettino, le Paris Saint-Germain a dû mettre la main à la poche pour satisfaire le clan Mauricio Pochettino, intraitable.

À la toute fin de la saison dernière, le désormais ex-directeur sportif Leonardo et l’ensemble des décideurs du PSG prenaient la décision d’activer l’option pour une année supplémentaire incluse dans le contrat de Mauricio Pochettino qui ne courrait initialement que jusqu’en juin 2022. De quoi offrir la sécurité de l’emploi à Pochettino pour une saison en plus.

Pochettino, discuté dès l’automne dernier au PSG

Cependant, le vent a tourné au fil de l’exercice 2021/2022 et il a rapidement été question d’un changement d’entraîneur que ce soit à Paris ou à Doha. Le10sport.com vous révélait en novembre dernier que Pochettino était sujet à des discussions chez les dirigeants parisiens.

Une résiliation de contrat juteuse que Pochettino a souhaité obtenir jusqu’au dernier centime