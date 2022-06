Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Nice... L'énorme révélation de Rivère sur le transfert de Galtier

Alors que Lucien Favre vient de signer officiellement à l'OGC Nice pour endosser le rôle d'entraineur, Christophe Galtier est on ne peut plus proche de s'engager en faveur du PSG. Interrogé ce lundi, Jean-Pierre Rivère a confirmé que son ex-entraineur allait rejoindre le PSG. En parallèle, le président des Aiglons a révélé que Lucien Favre aurait été nommé même si Christophe Galtier ne prenait pas la succession de Mauricio Pochettino à Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier va prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG à l'intersaison. De son côté, l'OGC Nice a nommé Lucien Favre pour prendre la place de son désormais ex-entraineur, comme annoncé par Le 10 Sport. Et comme l'a révélé Jean-Pierre Rivère lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme , il aurait remplacé Christophe Galtier par Lucien Favre cet été, même si son ancien coach n'était pas en route pour le PSG.

Favre serait venu à Nice même si Galtier n'allait pas au PSG

« Est-ce que Lucien Favre serait venu si Christophe Galtier n'avait pas été contacté par le PSG ? Ah oui oui, bien sur. (Christophe Galtier n'aurait pas continué à Nice quoi qu'il arrive ?) Oui, c'est un choix stratégique. Encore une fois, j'entretiens une très bonne relation avec Christophe, franchement. Bon, il s'est passé pas mal de choses en fin d'année et ainsi de suite... Je pensais que c'était le bon moment pour faire des choses différentes. En tout cas, c'est une stratégie, c'est une option qui a été prise et je suis ravi que tout se passe bien pour tout le monde » , a confié Jean-Pierre Rivère sur les ondes de RMC Sport , avant de se prononcer sur les négociations avec le PSG pour le transfert de Christophe Galtier.

«Christophe va certainement aller à Paris»

« Christophe a une opportunité - même si ce n'est pas encore fait au PSG - qui est unique dans la vie d'un entraineur. Je suis très heureux pour lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans le meilleur des mondes, on voulait prendre Lucien Favre. Christophe va certainement aller à Paris. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de secrets pour personne. C'est parfait quand tout s'aligne. Si je confirme que j'ai trouvé un accord avec le PSG ? Je ne suis pas le PSG. On a discuté avec le PSG. En ce qui nous concerne, il n'y a aucun obstacle pour que Christophe aille à Paris, bien évidemment. Après entre Paris et Christophe, c'est en discussions et je pense, et j'espère, pour les uns et pour les autres, que ça va se faire. Je remercie Christophe pour son passage à Nice et pour ce qu'il a fait avec son staff » , a ajouté Jean-Pierre Rivère. Dans la foulée, le président de l'OGC Nice a développé son propos sur sa décision de laisser filer Christophe Galtier cet été.

«Entre Paris et Christophe, c'est en discussion»