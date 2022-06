Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Rivère sur le transfert de Galtier à Paris

Publié le 27 juin 2022 à 19h00 par Amadou Diawara mis à jour le 27 juin 2022 à 19h16

Alors que Lucien Favre vient de signer à l'OGC Nice, Christophe Galtier est plus que jamais sur le point de rejoindre le PSG. Interrogé après l'annonce de l'arrivée de son nouvel entraineur, Jean-Pierre Rivère - le président des Aiglons - a annoncé le transfert de Christophe Galtier à Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier est le grand favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Après avoir échoué avec Zinedine Zidane, le club de la capitale a décidé de se tourner vers le désormais ex-coach de l'OGC Nice, comme l'a avoué Jean-Pierre Rivère à demi-mot.

«Christophe va certainement aller à Paris»

Lors de la conférence de presse de présentation de son nouvel entraineur, Lucien Favre, Jean-Pierre Rivère a laissé clairement entendre que Christophe Galtier allait signer au PSG. « J'ai été très heureux d'avoir Christophe comme coach. (...) On connaît à peu près la destination de Christophe (Galtier), ils ont encore quelques détails à régler. Je souhaite qu'il fasse la meilleure saison possible, c'est une opportunité fantastique » , a confié le président de l'OGC Nice, avant de se montrer beaucoup plus explicite lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme .

«Il n'y a aucun obstacle pour que Christophe aille à Paris»