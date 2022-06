Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l'arrivée de Galtier

Publié le 27 juin 2022 à 9h45 par Arthur Montagne

Toujours en quête de son nouvel entraîneur, le PSG doit d'abord régler le départ de Mauricio Pochettino. Et une fois que cela sera géré, Christophe Galtier devrait débarquer sur le banc parisien puisque son arrivée semble actée, il ne manquerait plus que quelques détails à régler, mais tout sera bouclé dans la semaine.

Ce n'est plus un secret, le PSG discute avec Mauricio Pochettino en vue d'une rupture de son contrat qui court jusqu'en juin 2023. Le technicien argentin, arrivé il y un an et demi sur le banc parisien n'a jamais convaincu et ne sera donc pas conservé par le club de la capitale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, son successeur ne sera pas Zinedine Zidane malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé autour de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. C'est bien Christophe Galtier qui va débarquer dans les prochaines heures.

C'est imminent pour Galtier

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait même confiant pour officialiser l'arrivée de Christophe Galtier cette semaine. L'accord entre l'entraîneur et le club de la capitale serait total, et il ne manquerait plus que quelques détails à régler entre le PSG et l'OGC Nice. D'autre part, il faut également que la direction parisienne parvienne à trouver un terrain d'entente avec Mauricio Pochettino concernant les indemnités de licenciement pour sa dernière année de contrat. Mais ce ne serait plus qu'une question de temps.