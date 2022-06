Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Grosse cote sur le mercato pour ce buteur parisien

Publié le 27 juin 2022 à 9h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté ces deux dernières saisons du côté du RC Lens où il s’est très bien illustré, Arnaud Kalimuendo est le joueur appartenant au PSG le plus courtisé cet été sur le mercato. Et plusieurs écuries italiennes envisagent de le recruter cet été, ce qui devrait faire grimper les enchères et arranger les finances parisiennes.

Ça bouge en coulisses pour le mercato estival du PSG ! Luis Campos est tout proche de boucler la vente d’Alphonse Areola à West Ham pour une somme comprise entre 9 et 12M€, et le conseiller sportif du club de la capitale entend bien continuer son opération dégraissage en cette période de mercato estival. D’autres éléments considérés comme indésirables devraient être amenés à quitter le PSG dans les prochaines semaines, et Campos peut déjà envisager une jolie vente avec Kalimuendo.

Mercato - PSG : Le Qatar et Luis Campos préparent une grosse opération https://t.co/2OJ2woYCvq pic.twitter.com/RlFob9cbxQ — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Cote XXL pour Kalimuendo sur le marché