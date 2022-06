Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nice confirme le transfert de Christophe Galtier à Paris

Publié le 27 juin 2022 à 16h45 par Amadou Diawara mis à jour le 27 juin 2022 à 17h19

Alors que Christophe Galtier est destiné à rejoindre le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OGC Nice vient d'officialiser l'arrivée de Lucien Favre pour prendre sa succession. Lors de la conférence de presse de présentation de son nouvel entraineur, Jean-Pierre Rivère a lâché ses vérités sur l'avenir de Christophe Galtier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane ne sera pas le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Désireux de se débarrasser de son entraineur argentin, le club de la capitale n'a pas réussi à convaincre le Ballon d'Or 98 de venir s'installer sur le banc parisien. Ainsi, le grand favori pour prendre la place de Mauricio Pochettino au PSG est Christophe Galtier. Et il semblerait que Luis Campos - le nouveau conseiller football de l'écurie rouge et bleu - soit on ne peut plus proche d'officialiser le transfert de ce dernier.

🔴🎙 Suivez la présentation de Lucien Favre en direct https://t.co/xFJfWsEEql — OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2022

Lucien Favre remplace officiellement Christophe Galtier à l'OGC Nice

En effet, l'OGC Nice vient d'annoncer la signature de Lucien Favre en tant qu'entraineur, et ce, pour qu'il prenne la place d'un Christophe Galtier qui se dirige vers le PSG, comme annoncé par Le 10 Sport. D'ailleurs, Jean-Pierre Rivère a avoué à demi-mot que son désormais ex-technicien est sur le point de s'engager en faveur du club parisien.

«On connaît à peu près la destination de Christophe, c'est une opportunité fantastique»