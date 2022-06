Foot - Mercato

Skriniar, Favre, Scamacca… Toutes les infos mercato du 27 juin

Publié le 27 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Luis Campos dégaine une grosse offre pour Skriniar

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG a transmis une nouvelle offre à l'Inter Milan qui s'élève à 60M€ + Julian Draxler. Cependant, le club lombard aurait immédiatement refusé cette proposition ne se montrant absolument pas intéressé par le milieu offensif allemand.



Le clan Sadio Mané lâche une bombe sur le PSG

Interrogé sur RMC , l'agent de Sadio Mané, Bacary Cissé, a confirmé que le PSG avait bel et bien tenté sa chance avec l'ancien attaquant de Liverpool qui a finalement été transféré au Bayern Munich : « Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio. Après, vous savez qu’il ne faut pas faire trop de bruit dans ces circonstances car il y a des négociations. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre ».



PSG : L'Atlético débarque pour Scamacca

AS révèle dans ses colonnes du jour que l’Atlético de Madrid envisagerait à son tour de recruter Gianluca Scamacca. Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros , se pencherait très sérieusement sur son cas. Pour rappel, le buteur italien de Sassuolo figure sur les tablettes du PSG depuis plusieurs semaines.



OM : Ribalta tente le coup Claudinho

L'OM active une nouvelle piste. En effet, selon les informations de Mauro Cezar, journaliste pour UOL , le club phocéen s'intéresserait à Claudinho (25 ans, Zénith Saint-Pétersbourg), élu meilleur joueur du championnat russe cette saison.



PSG : Nouvel indice de taille sur l'arrivée imminente de Galtier