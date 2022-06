Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le transfert d’une star validé par Lionel Messi

Publié le 27 juin 2022 à 9h30 par Bernard Colas

Transféré au Bayern Munich cet été, Sadio Mané aurait pu connaître une trajectoire différente en rejoignant le FC Barcelone l’année dernière sur demande de Lionel Messi. Finalement, les difficultés financières rencontrées par le club culé ont empêché l’arrivée du Sénégalais et provoqué le départ du septuple Ballon d’Or argentin, qui aurait pu retrouver l’ex-joueur de Liverpool au PSG…

Sadio Mané n’aura pas mis longtemps avant de régler sa situation personnelle. Désireux de changer d’air à 30 ans, l’attaquant sénégalais a quitté Liverpool pour s’engager avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025. Un choix logique à ses yeux comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Bild : « Mon agent m'a dit qu'il y avait aussi des demandes d'autres clubs. Cela fait partie du business. Mais j'ai tout de suite compris quand le Bayern m'a présenté le plan. Je me suis retrouvé dans le plan du Bayern plus que quiconque . » Pourtant, Sadio Mané disposait d’autres options pour son avenir, avec notamment un intérêt du PSG à son égard.

Le PSG voulait Mané, Lionel Messi en rêvait au Barça

Invité de l’ After Foot dimanche, Bacary Cissé, conseiller de Sadio Mané, a confirmé que le PSG avait tenté sa chance avec l’attaquant ces dernières semaines. « Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio. Après, vous savez qu’il ne faut pas faire trop de bruit dans ces circonstances car il y a des négociations. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre », confie-t-il au micro de RMC . Une arrivée qui aurait à coup sûr emballé Lionel Messi, espérant évoluer aux côtés du Sénégalais sous le maillot du FC Barcelone. « L’année dernière, ça aurait pu le faire aussi avec le FC Barcelone. C’est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu’il prolonge au Barça. Avant qu’il vienne à Paris, il avait donné deux noms : Sadio Mané et un défenseur central argentin. C’était au mois de juin quand ils étaient en pleine Copa America . » Finalement, le Barça n’a pas été en mesure de se positionner concrètement sur la star de Liverpool, avant de devoir se résoudre à laisser partir Lionel Messi, arrivant en fin de contrat. « Les discussions avaient démarré, ils avaient même mis Samuel Eto’o dans le coup, après ça s’est arrêté là. Le Barça s’était rendu compte qu’ils ne pouvaient plus tenir financièrement », poursuit Bacary Cissé.





