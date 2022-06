Foot - Mercato

Transferts : Cristiano Ronaldo met encore le feu au mercato d’été

Publié le 27 juin 2022 à 6h00 par La rédaction

Alors que Manchester United n’a pas validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions, un départ de Cristiano Ronaldo serait une option qu’il ne faudrait pas écarter d’après différents médias. D’autant plus que ses portes de sorties semblent être multiples. Explications.

Depuis ses débuts au Sporting Lisbonne qui lui a valu un transfert à Manchester United en 2003 où il a écrit les premières grandes pages de son histoire, Cristiano Ronaldo a connu deux autres clubs au Real Madrid et à la Juventus. Néanmoins, à un an de l’expiration de son contrat, le Portugais prenait la décision de quitter la Vieille Dame à la toute fin du mercato estival pour retrouver la ferveur d’Old Trafford douze ans après son départ. Néanmoins, bien qu’il ait pour sa part répondu présent en attestent ses statistiques personnelles, la saison de Manchester United d’un point de vue collectif est un échec indéniable. Aucun trophée remporté et l’absence de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi faire réfléchir le principal intéressé comme le journaliste Pedro Sepulveda l’a dernièrement affirmé. « Quand la fenêtre des transferts est ouverte, il est normal que l'on parle de Cristiano Ronaldo. Manchester United ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine et Ronaldo en est mécontent. Il est complètement obsédé par le fait de jouer cette compétition, donc il vit mal le fait de ne pas y jouer dans un futur immédiat ». Cependant, The Manchester Evening News a révélé que Manchester United serait clair sur le sujet : les dirigeants mancuniens attendraient de Cristiano Ronaldo qu’il prenne part à la reprise de l’entraînement et qu’il honore son contrat courant jusqu’en juin 2023 à son terme.

United insist Ronaldo is not for sale. Club want and fully expect him to be at #mufc next season. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) June 25, 2022

Le Sporting lui a ouvert grand la porte, Chelsea a discuté avec son agent et des retrouvailles avec Mourinho sont possibles