Skriniar, Cristiano Ronaldo, Areola... Toutes les infos mercato du 26 juin

Publié le 26 juin 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : L’opération dégraissage démarre, Campos boucle un transfert à 12M€

Bien décidé à alléger son effectif en vue de la saison prochaine, le PSG aurait réussi une première jolie vente. En effet, selon les informations de RMC Sport , West Ham va conserver Alphonse Areola. Les deux clubs se seraient entendus pour un transfert avoisinant les 12M€. Le portier formé au PSG avait repoussé une offre de Newcastle.



Vers un transfert totalement inattendu pour Cristiano Ronaldo ?

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo sera déjà sur le départ. Frustré par les résultats des Red Devils , le quintuple Ballon d'Or voudrait déjà partir. Et alors que la piste menant à Chelsea a circulé ces derniers jours, une autre option est évoquée par The Sun , à savoir un retour au sein de son club formateur, le Sporting CP.



PSG : Campos va accélérer, trois transferts bientôt bouclés ?