Mercato - PSG : Pogba, Barcelone... La stratégie de la Juventus dévoilée pour Di Maria ?

Publié le 26 juin 2022 à 19h45 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 26 juin 2022 à 19h48

Pas conservé par le Paris Saint Germain, où son contrat expire le 30 juin, Angel Di Maria est annoncé avec insistance du côté de la Juventus la saison prochaine. Entamées depuis plusieurs semaines, les négociations entre les deux parties avancent bien, mais n’ont pas encore abouti à un accord contractuel.

Le 30 juin prochain, lorsque son contrat sera arrivé à expiration, Angel Di Maria ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint Germain. L’international argentin n’a pas reçu d’offre de prolongation de la part des dirigeants parisiens, et doit donc se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Alors que le FC Barcelone a récemment fait part de son intérêt en coulisse, c’est la Juventus qui se montre la plus insistante pour accueillir El Fideo .

Ça négocie toujours entre Di Maria et la Juve qui veut boucler sa venue après le coup Pogba