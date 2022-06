Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme réaction de Neymar au coup de pression d'Al-Khelaïfi

Publié le 26 juin 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Lors de ses interviews accordées à différents médias cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de mettre la pression sur Neymar et laissant clairement entendre qu'il ne serait pas retenu cet été. Une sortie qui n'aurait clairement pas été du goût du Brésilien qui n'écarterait plus l'hypothèse d'un départ du PSG, ce qui n'était pas dans ses plans initialement.

Cet été, le PSG a prévu une véritable révolution dans son projet. Une mission qui a été confiée conjointement à Luis Campos et Antero Henrique. Et cela pourrait passer par le départ de Neymar. Dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi n'a effectivement pas manqué de mettre un coup de pression à son numéro 10. « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », a-t-il lâché avant d'en rajouter une couche pour MARCA : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». Le message a le mérite d'être clair.

Neymar, vexé, est prêt à quitter le PSG