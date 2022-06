Mercato : Cristiano Ronaldo met la pression sur Manchester United

Foot - Mercato

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo pourrait bien rester à Manchester United cet été même si le club ne dispute pas la Ligue des champions la saison prochaine. Le Portugais ne serait pas contre cette idée, mais voudrait que les Red Devils se montrent plus actifs sur le marché des transferts afin d’avoir une équipe qui soit à la hauteur de son ambition.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait sensation en faisant son retour à Manchester United. Cependant, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour le Portugais en Premier League cette saison. Si l’exercice de l’attaquant de 37 ans est plutôt réussi d’un point de vue personnel (24 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues), le quintuple Ballon d’Or n’a cependant pas su aider Manchester United à accéder à la Ligue des champions la saison prochaine. De ce fait, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ ces derniers temps, Jorge Mendes étant en train de sonder le marché pour trouver une nouvelle équipe à son client. Mais il pourrait finalement ne pas partir cet été.

🚨 EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb