Mercato - OM : Thomas Tuchel veut jouer un mauvais tour à Pablo Longoria

Encore présent dans l’équipe type de Ligue 1, Jonathan Clauss a confirmé cette saison. Très courtisé sur le marché des transferts, le piston droit du RC Lens intéresse l’OM, Chelsea ou encore Tottenham. Mais c’est bel et bien les Blues qui devraient accélérer dans ce dossier…

Malgré la très belle saison réalisée, l’OM a certains trous à combler dans son effectif, notamment au poste de latéral droit. De retour à Marseille après un prêt très convaincant, Pol Lirola n’a été que l’ombre de lui-même, à tel point que l’OM pourrait déjà s’en séparer cet été. Pour le remplacer, Pablo Longoria penserait à Jonathan Clauss, le piston droit du RC Lens. Avec dix passes décisives en Ligue 1, l’international français sort d’une nouvelle saison pleine. Mais l’OM n’est pas seul sur le coup.

